Bjarnason verlässt Fürth in Richtung Dänemark

Nach nur einer Saison verabschiedet sich Brynjar Ingi Bjarnason bei Greuther Fürth und wechselt nach Dänemark.

Brynjar Ingi Bjarnason verlässt den Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth nach nur einem Jahr. Wie der Verein mitteilte, schließt sich der Isländer dem dänischen Erstligisten Sønderjyske an. Über die Ablösemodalitäten machte Fürth keine Angaben.

Der 26 Jahre alte jährige Innenverteidiger lief in der abgelaufenen Saison insgesamt 16 Mal für die Franken auf. Häufig fiel er wegen Verletzungen aus. "Leider konnte Ingi durch mehrere Blessuren in der vergangenen Saison nie so richtig die Rolle einnehmen, die sich alle erhofft hatten. Wir konnten mit Sønderjyske kurzfristig eine zufriedenstellende finanzielle Einigung erzielen und wünschen Ingi alles Gute für seine Zukunft", sagte Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer.