Bittere Nachricht: Hübner fällt längere Zeit aus

Der 1. FC Nürnberg muss in der 2. Bundesliga frühzeitig in der Saison den womöglich längerfristigen Ausfall eines Leistungsträgers in der Abwehr verkraften.

12. August 2021 - 15:29 Uhr | dpa

Tim Handwerker, Johannes Geis und Florian Hübner (l-r) gehen vom Platz. © Timm Schamberger/dpa/Archivbild