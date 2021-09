Bitter für Vizemeister Leipzig: Heimniederlage gegen Brügge

Ein Sieg musste her, eine Niederlage wurde es. Die Leistung vor allem in der ersten Halbzeit - enttäuschend. RB Leipzig muss sich mit weiterhin null Punkten in der Kracher-Gruppe A der Champions League neu orientieren.

28. September 2021 - 23:02 Uhr | Von Tom Bachmann und Jens Marx, dpa

Leipzigs Christopher Nkunku (l) hat die Leipziger in Führung gebracht und jubelt mit Yussuf Poulsen nach dem 1:0. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa