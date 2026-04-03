Bilbija lässt Zukunft in Paderborn bis Saisonende offen

Filip Bilbija stellt Gespräche über seine Zukunft trotz des im Sommer auslaufenden Vertrags auf stumm und will mit Paderborn voll angreifen. Wie sein Trainer seine Rolle bewertet.

Paderborn

Offensivspieler Filip Bilbija will seine Zukunft beim SC Paderborn bis zum Saisonende offen lassen. "Ich habe mit meinem Berater kommuniziert, dass ich von ihm bis zum letzten Spieltag nichts mehr hören möchte. Ich möchte mich voll und ganz auf die Aufgabe konzentrieren und alles Mögliche versuchen, um mit Paderborn so erfolgreich wie möglich zu sein", sagte Bilbija vor dem Duell bei Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Nach einer starken Hinrunde mit zahlreichen Einsätzen und acht Toren sowie einer Vorlage war der 25-Jährige beim Fußball-Zweitligisten zuletzt seltener zum Zug gekommen. Der Vertrag des in Berlin geborenen Flügelstürmers, der über den FC Ingolstadt und den Hamburger SV 2023 nach Paderborn gewechselt war, läuft im Sommer aus. Die Ostwestfalen hatten zuletzt bekräftigt, dass eine Vertragsverlängerung der klare Wunsch des Vereins wäre.

Trainer Ralf Kettemann sagte über Bilbija: "Er tut die Dinge, die er beeinflussen kann. Er kann sich nicht selbst aufstellen. Das ist nun mal mein Job. Ich würde am liebsten immer alle spielen lassen. Aber das geht nun mal nicht." Bilbija habe eine gute Hinrunde gespielt aber danach nicht immer überzeugt. "Ich bin mir sicher, dass Filip in den letzten sieben Spielen noch mal ein wichtiger Faktor für uns sein wird", betonte der Coach.