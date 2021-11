Beiersdorfer vor Rückkehr: Wünsche HSV den Aufstieg

Dietmar Beiersdorfer ist nach seinem Einstieg als Sport-Geschäftsführer beim Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt gespannt auf sein emotionales Wiedersehen mit dem Hamburger SV. "Das wird mich bewegen, ich bin ein sensitiver Mensch", sagte der 58-Jährige, der am kommenden Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Tabellenletzten im Volksparkstadion antreten muss. Beriersdorfer war Spieler, Sportdirektor und auch Vorstandsvorsitzender beim HSV. Der gebürtige Fürther lebt mit seiner Familie immer noch in Hamburg.

24. November 2021 - 15:01 Uhr | dpa

Dietmar Beiersdorfer. © picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild