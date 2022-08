Beckenbauer-Brief an Seeler: "bleibst für immer unvergessen"

Mit emotionalen Worten hat sich Franz Beckenbauer von der im Juli gestorbenen Hamburger Fußball-Legende Uwe Seeler verabschiedet. "Mit Dir, mein Freund, in der deutschen Nationalmannschaft spielen zu dürfen, war mir, dem neun Jahre jüngeren, eine große Ehre", schrieb der 76 Jahre alte Weltmeister von 1974 in dem Brief, den das "Hamburger Abendblatt" (Mittwoch) veröffentlichte.

10. August 2022 - 08:55 Uhr | dpa

Franz Beckenbauer (r) und Uwe Seeler. © picture alliance/Hannibal Hanschke/dpa/Archivbild