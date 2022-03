Bayerns Fußball-Verband ruft zu Spenden-Spieltag auf

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) will vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges an diesem Wochenende ein weiteres Zeichen für Frieden und Solidarität setzen. Der BFV ruft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den weiteren Landesverbänden zu einem Solidaritätsspieltag und zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf. Der DFB und die Stiftung der Nationalmannschaft wollen die Spenden um bis zu 200.000 Euro aufstocken, wie der BFV mitteilte.

25. März 2022 - 09:55 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild