Bayern empfängt Hertha: Augsburg und Fürth peilen Sieg an

In der Fußball-Bundesliga sind alle drei bayerischen Vereine heute im Einsatz. Dabei hoffen der FC Augsburg und die SpVgg Greuther Fürth zur traditionellen Anstoßzeit um 15.30 Uhr jeweils auf ihren ersten Saisonsieg. Der deutsche Meister Bayern München will am Abend (18.30 Uhr) gegen die punktlose Berliner Hertha bereits den zweiten Saisonerfolg bejubeln.

28. August 2021 - 03:41 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt auf dem Rasen. © Tobias Hase/dpa/Symbolbild