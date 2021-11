Bayern empfängt Freiburg: Augsburg will nach oben

Vier Tage nach dem Champions-League-Sieg gegen Benfica Lissabon will der FC Bayern München mit einem Erfolg im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg seine Top-Position in der Fußball-Bundesliga festigen. Ziel sei es, "die Konkurrenz im Zaum zu halten, die mit den Hufen scharren", sagte der Bayern-Coach Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Bayern gehen mit einem Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund und drei Zählern vor den noch ungeschlagenen Freiburgern in den 11. Spieltag.

06. November 2021 - 02:00 Uhr | dpa

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild