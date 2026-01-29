Bayern-Bezwinger Baum: "Brutal zuversichtlich"

Einen Coup gegen den FC Bayern muss man erstmal verarbeiten. Der FC Augsburg meint, das vor dem wichtigen Heimspiel gegen St. Pauli geschafft zu haben. Bei einem Spieler bekommt der Trainer Gänsehaut.

"Sechs-Punkte-Spiel" gegen den FC St. Pauli? Nicht für Manuel Baum vom Bayern-Bezwinger FC Augsburg. "Ich lasse das überhaupt nicht an mich heran. Ich versuche, das auch gar nicht zu diskutieren", sagte der Trainer der Augsburger vor dem wichtigen Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenvorletzten aus Hamburg. Mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt würden sich die bayerischen Schwaben weiter von unten absetzen.

Nach Baums Einschätzung haben seine Profis ihr sensationelles 2:1 vom vergangenen Samstag beim zuvor ungeschlagenen Bundesligaspitzenreiter FC Bayern München richtig einordnen können. "Wir haben es ganz schnell hingekriegt, uns wieder auf den Alltag und das nächste Spiel zu fokussieren", erzählte Baum.

Nach Bayern kommen die echten Prüfsteine

Die kommenden Wochen mit den Herausforderungen St. Pauli, Mainz 05 und Heidenheim sind für die Augsburger wegweisend. In der Hinrunde verloren sie noch alle drei Partien. "Ich lasse keinen Druck an mich heran", sagte Baum. "Ich bin brutal zuversichtlich, weil bei der Zuversicht hat man eine inhaltliche Grundlage, warum das eine oder andere passiert." So stimmen ihn unter anderem die Abläufe im Spiel seiner Mannschaft positiv.

Mittelfeldspieler Kristijan Jakic (Wade) und nach Baums Aussage ein oder zwei weitere Kandidaten, die er aber nicht benennen wollte, sind für das Heimspiel gegen St. Pauli fraglich.

Einen Grund, den starken Debütanten Arthur Chaves aus der Mannschaft zu nehmen, gibt es nicht. "Er hat es sowohl inhaltlich als auch emotional gut verkraftet", berichtete Baum und verwies auf die Trainingseindrücke des aus Hoffenheim ausgeliehenen Brasilianers: "Wie er Energie gibt und in die Zweikämpfe reinrauscht, da kriegst du Gänsehaut als Trainer." Chaves verteidigte gegen die Münchner stark und erzielte auch das 1:1.