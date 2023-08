Bayer trotz Frühform bescheiden: "Denke nur an Darmstadt"

Bayer Leverkusen gibt sich trotz der beiden beeindruckenden Siege zum Start in die Fußball-Bundesliga bescheiden. Vom Topspiel beim FC Bayern München am vierten Spieltag nach der Länderspielpause Mitte September will vor allem Trainer Xabi Alonso noch nichts wissen.

27. August 2023 - 07:26 Uhr | dpa

Bayer Leverkusen zeigte auch am zweiten Spieltag eine starke Leistung. © Federico Gambarini/dpa