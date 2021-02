Bayer rotiert bei Bender-Rückkehr

Bayer Leverkusen um Startelf-Rückkehrer Sven Bender nimmt in der Fußball-Bundesliga im Auswärtsspiel beim FC Augsburg eine große Rotation vor. Trainer Peter Bosz setzt am Sonntag im Vergleich zum 3:4 in der Europa League bei Young Boys Bern auf sechs neue Kräfte in der Anfangsformation. Er bietet nach den vier Gegentoren in der Schweiz auch eine neue Abwehrkette auf. Sven Bender läuft erstmals seit drei Monaten wieder von Beginn an auf.

Leverkusens Trainer Peter Bosz. © Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa/Archiv