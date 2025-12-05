Bayer-Coach Hjulmand: Wagner-Aus bei Augsburg kein Faktor

Neuer Trainer, neues Glück? In Augsburg sorgt der Wechsel an der Seitenlinie für Spannung. Doch Leverkusen als nächster Gegner bleibt unbeeindruckt. Warum auch Müdigkeit für Bayer kein Thema ist.

Leverkusen

Vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg will sich Bayer Leverkusen vom Trainer-Aus von Sandro Wagner bei den Gastgebern nicht beeinflussen lassen. "Ich glaube nicht, dass die Trainerentlassung den großen Effekt hat. Wir müssen uns auf unser eigenes Spiel fokussieren", sagte Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Das Aus von Wagner bei den Fuggerstädtern Anfang der Woche habe die Spielvorbereitung "nicht viel" beeinflusst, betonte der Däne. "80 bis 90 Prozent geht es um unser eigenes Spiel, 10 bis 15 Prozent sind Gegner und taktische Vorbereitung. Mit einem neuen Trainer ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, vielleicht bringt er etwas Neues ein. Aber für uns geht es darum, auf unser Spiel fokussiert zu bleiben."

Die Hoffnung von Augsburgs Interimstrainer Manuel Baum auf eine müde Leverkusener Mannschaft in der zweiten englischen Woche hintereinander wies Hjulmand energisch zurück. "Wir sind nicht müde. Wir lieben die Spiele. Wir sind bereit für ein Topspiel", sagte der 53-Jährige. Vor allem die Möglichkeit, fünf Wechsel vorzunehmen, gebe der Mannschaft zusätzliche Optionen. "Wir können 90 oder 100 Minuten mit Hochintensität spielen."