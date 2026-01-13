Baum verschärft Tonlage in Augsburg: "Härteres Feedback"

Nach dem 0:4 zum Jahresauftakt zieht der Trainer beim FCA die Zügel an. Manuel Baum spricht vor dem Heimspiel gegen Union Berlin von "Eskalationsstufen".

Augsburg

Nach dem krassen Fehlstart ins neue Jahr verschärft Trainer Manuel Baum beim FC Augsburg vor den beiden wegweisenden Heimspielen gegen Union Berlin und den SC Freiburg die Tonart. "Jetzt muss man die Zügel wieder anziehen", sagte Baum vor dem letzten Hinrundenspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) gegen die Berliner.

Der vom Interimscoach zum Cheftrainer bis Saisonende ernannte Baum sprach nach dem ernüchternden 0:4 in Mönchengladbach von drei "Eskalationsstufen" in der Aufarbeitung von Spielen, vom "Feedback" über "kritisches Feedback" bis hin zum "harten Feedback". Und nach der Niederlage am Sonntag sei es "natürlich ein härteres Feedback" gewesen, so Baum, das in Einzel-, Gruppen- und Teamgesprächen gerade auch von ihm geführt worden sei.

Baums Marschroute in der Arbeit lautet: "Lieber klar und hart sein als sanft untereinander umgehen." Das Resultat soll in den zwei Heimspielen in dieser Woche zu sehen sein. Die von Baum erwartete Wiedergutmachung soll im Idealfall zu sechs Punkten im Abstiegskampf führen.