Baum vermeidet Zielvorgabe beim FCA: "In Stufen denken"

Der FC Augsburg startet in seine 16. Erstliga-Saison nacheinander. Das gute Endergebnis der Vorsaison will Trainer aber vor dem Auftakt gegen Schalke nicht zu groß denken.

Trainer Manuel Baum will nach dem guten neunten Platz in der vergangenen Saison keinen Tabellenrang als Ziel für die 16. Saison des FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga ausrufen. Er denke lieber "in Stufen", sagte Baum vor dem Liga-Auftakt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Schalke 04. "Der Klassenerhalt ist die erste Etappe. Dann geht es weiter."

Für den seit 2011 ununterbrochen erstklassigen FCA sei es weiterhin "ein Privileg, dass man Bundesliga spielen" dürfe. Er freue sich mega darauf, dass es wieder losgehe. Das Augsburger Stadion ist ausverkauft - zudem wird Baum am Spieltag 47 Jahre alt.

Baums Geburtstagswunsch

Der Saisonauftakt an seinem Geburtstag sei "schon ein cooles Gefühl". Seine ganze Familie werde im Stadien sein. "Alle Geschenke und Gedanken gehen aber in Richtung Spiel gewinnen - das gilt auch für die Spieler", sagte Baum.

Nach dem kurzfristigen Wechsel von Vize-Kapitän Keven Schlotterbeck zum englischen Zweitligisten FC Southampton muss Baum die Dreierkette in der Abwehr im Vergleich zum Erstrundensieg im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus zumindest auf einer Position neu besetzen.

Die Wahl scheint auf Neuzugang Calvin Brackelmann zu fallen, obwohl der zuletzt krankheitsbedingt fehlende Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auch wieder im Training ist. Baum antwortete auf die Frage, wer anstelle von Schlotterbeck die Mannschaft gegen Schalke als Kapitän aufs Spielfeld führen werde, mit einer Entscheidung zwischen Torwart Finn Dahmen und Mittelfeldspieler Fabian Rieder.

Der südkoreanische WM-Teilnehmer Young-Woo Seol könnte wenige Tage nach seiner Verpflichtung von Roter Stern Belgrad sogar gleich zum Einsatz kommen. "Er ist voll im Rhythmus", sagte Baum über den Außenverteidiger.

Spielmacher Alexis Claude-Maurice ist nach gerade mal drei Trainingseinheiten mit dem Team dagegen "definitiv" noch kein Kandidat für die Startelf, wie Baum sagte.