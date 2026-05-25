Bauer wechselt fest vom FC Augsburg nach Bielefeld

Für Maximilian Bauer war beim FC Augsburg kein Platz. In Bielefeld hat sich der Verteidiger fest gespielt - und wird von der Arminia belohnt.

Augsburg

Der FC Augsburg gibt Abwehrspieler Maximilian Bauer fest an Arminia Bielefeld ab. Der 26-Jährige war seit Januar vom Fußball-Bundesligisten an den Zweitligisten ausgeliehen gewesen. Bauer kam in 17 Partien zum Einsatz. Wie die Augsburger mitteilten, greift nach dem Klassenerhalt der Ostwestfalen die vertraglich vereinbarte Kaufpflicht. Zur Laufzeit machten die Vereine keine Angaben.

Bauer war zur Saison 2022/23 ablösefrei von der SpVgg Greuther Fürth nach Augsburg gewechselt. Für die Fuggerstädter absolvierte er 55 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Bereits vor seiner Leihe nach Bielefeld hatte Bauer in der Rückrunde 2024/25 auf Leihbasis für den 1. FC Kaiserslautern gespielt.

"Maxi hat unserer Mannschaft mit seiner Qualität, seiner Reife und auch seiner Persönlichkeit in den letzten Monaten viel Stabilität verliehen. Mit der festen Verpflichtung freuen wir uns, dass wir auch in Zukunft mit Maxi planen können. Trotz seiner Erfahrung sehen wir noch weiteres Potenzial in ihm, welches wir weiter entwickeln wollen", erklärte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.