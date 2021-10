Azzouzi steht weiter fest zu Leitl: "Top-Trainer"

Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi steht beim noch sieglosen Bundesliga-Tabellenletzten Greuther Fürth weiter fest zu Aufstiegs-Trainer Stefan Leitl. "Es hat sich nichts geändert, Stefan ist ein Top-Trainer", zitierten die "Nürnberger Nachrichten" und die "Nürnberger Zeitung" in der Freitag-Ausgabe Azzouzi vor dem Auswärtsspiel der Franken in der Fußball-Bundesliga am Samstag beim in dieser Saison noch ungeschlagenen Tabellendritten SC Freiburg.

29. Oktober 2021 - 10:39 Uhr | dpa

Fürths Trainer Stefan Leitl (M) und Geschäftsführer Rachid Azzouzi jubeln nach dem Aufstieg. © Daniel Karmann/dpa/Archiv