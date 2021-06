AZ-Umfrage: Wie weit kommt die DFB-Elf bei der EM?

Mit einem Jahr Verspätung beginnt am 11. Juni die Fußball-EM, die deutsche Nationalelf steigt am 15. Juni mit dem Knaller gegen Frankreich in das Turnier ein. Was meinen Sie: Wie steht es um die Chancen von Jogis Mannen?

Was ist bei dieser EM drin fürs deutsche Nationalteam um Bundestrainer Joachim Löw? © Federico Gambarini/dpa

München - Nach der 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien in der WM-Qualifikation war das Stimmungsbarometer auf den Nullpunkt gesunken, jetzt hoffen Deutschlands Fußballfans, dass die DFB-Elf bei der am 11. Juni beginnenden Europameisterschaft so richtig durchstartet. Fußball-EM: Deutsche Gruppe hat es in sich Mit Frankreich und Portugal warten auf den scheidenden Bundestrainer Joachim Löw und seine Schützlinge bereits in den Vorrundenspielen in München zwei absolute Hochkaräter. Viertes Team in Gruppe F ist Außenseiter Ungarn. Um ins Achtelfinale vorzustoßen, muss die deutsche Nationalmannschaft entweder zu den beiden besten Teams ihrer Gruppe oder zu den insgesamt vier besten Drittplatzierten gehören. Stellt sich die Frage, wie sich Manuel Neuer und Co. gegen die starken Gruppengegner und gegen die Top-Favoriten Belgien, England, Spanien und Italien behaupten können. Was ist Ihre Meinung? AZ-Umfrage: Wie weit kommt Deutschland? Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.