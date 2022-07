AZ-Kolumne von Julia Simic: Noch nie war eine EM so groß wie diese

Die ehemalige Nationalspielerin kommentiert in der Abendzeitung wöchentlich das EM-Geschehen.

Endlich steigt sie, die Fußball-EM! Die Vorfreude in den vergangenen Wochen war riesengroß – und dann findet sie auch noch in England statt, im Heimatland des Fußballs. Ich glaube, noch nie war eine Europameisterschaft im Frauenfußball so groß wie diese, auch wegen ihrer medialen Präsenz. Auch mich haben noch nie so viele Anfragen erreicht!

England hat inzwischen eine Art Vorreiterstellung im Frauenfußball in Europa. Die Liga ist die erste in Europa, die vor drei Jahren mit der Lizenzierung professionalisiert wurde. Ich selbst habe zwei Jahre bei West Ham gespielt und habe diese Euphorie, diese Auferstehung hautnah erlebt. Es war das professionellste Umfeld, in dem ich je gespielt habe. Dieses Turnier kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die Engländer sind total fußballverrückt, das wird eine tolle Stimmung.

Auftaktgegner Dänemark wird ein richtig schwerer Brocken

Die Engländerinnen gehören damit natürlich zu den Favoritinnen. Dabei war es noch nie so unklar, wer eigentlich wirklich Favorit ist. Auch Deutschland ist im erweiterten Favoritenkreis. Ganz wichtig wird sein, wie das Auftaktspiel läuft. Dänemark hat ein Mannschaftsgefüge, das richtig gut zusammenhält und einen guten Teamspirit. Das wird ein richtig schwerer Brocken.

Aber die deutsche Mannschaft hat viel Selbstvertrauen getankt in den letzten Wochen. Viel wird im Kopf passieren. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Kapitänin Alexandra Popp zurück ist. Sie kann die Mannschaft mitreißen und sagen: "Wir wollen gewinnen!". Am Ende zählt, wie es die Mannschaft auf dem Platz umsetzt. Man braucht ein gutes Gefühl und dann ein Erfolgserlebnis.

Mein Tipp fürs erste Spiel gegen Dänemark: 2:1 für Deutschland!