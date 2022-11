AZ-Kolumne von Jean-Marie Pfaff: Dieses Mal ist alles anders

Die belgische Torhüter-Ikone Jean-Marie Pfaff ist ein Teil der Experten-Sechserkette der AZ.

Eine WM ist das größte Ereignis im Fußball, das es gibt. Ich selbst hatte die Möglichkeit, als aktiver Spieler an zwei Turnieren teilzunehmen. An beide habe ich nur gute Erinnerungen. 1982 in Italien konnten wir – als kleines Belgien – im Auftaktspiel den Weltmeister Argentinien, der mit Maradona und Kempes antrat und von Menotti trainiert wurde, mit 1:0 schlagen.

WM in Katar: Dieses Mal ist irgendwie alles anders

Vier Jahre später schafften wir es in Mexiko sensationell bis ins Halbfinale, wo wir dann gegen Argentinien verloren. Unser ganzes Land hat uns gefeiert wie die wahren Weltmeister. So etwas macht stolz und das vergisst man auch nicht. Jetzt steht mit der WM in Katar wieder ein solches Großereignis vor der Tür – und doch ist dieses Mal irgendwie alles anders.

Da ist zum einen der Termin. Eine Saison für eine WM unterbrechen zu müssen und ein Endspiel sechs Tage vor Weihnachten – so etwas gab es noch nie und ist im ersten Moment gewöhnungsbedürftig. Und dann diese weltweiten Diskussionen um die politische Situation in dem Ausrichterland, wo Menschenrechte nachweislich mit Füßen getreten werden. Die vielen Proteste und die Forderungen nach einem WM-Boykott kann man da schon nachvollziehen und verstehen.

Bei einer Weltmeisterschaft sollte der Fußball im Mittelpunkt stehen

Ich weiß nicht, ob sich die Fifa wirklich einen Gefallen getan hat, diese WM nach Katar zu geben. Auf der anderen Seite sollte bei einer WM der Fußball im Mittelpunkt stehen und ich hoffe, das wird am Ende auch so sein. Aus rein sportlicher Sicht freue ich mich auf die Spiele. Einen klaren Favoriten mache ich zunächst nicht aus. Am Ende gehören aber die üblichen Verdächtigen zum Kreis derer, die die besten Chancen haben, den

Titel zu holen – Frankreich, Spanien, Deutschland. Auch England und den Niederlanden räume ich Chancen ein und hoffe, dass meine Belgier auch lange im Turnier bleiben werden.

Ob es für uns Belgier zum Titel reicht, muss man abwarten. Die Mannschaft hat eine große Qualität und kann an einem guten Tag jeden Gegner schlagen. Wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, die Schlüsselspieler ihre Form finden und auch das nötige Glück auf unserer Seite ist, dann ist etwas drin.

Vielleicht ein Finale gegen Deutschland, wer weiß?