Außenverteidiger Lungwitz verlässt Greuther Fürth

Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth gibt Außenverteidiger Alexander Lungwitz an die Würzburger Kickers ab. Der 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison an den FC Bayern München II in der 3. Fußball-Liga ausgeliehen worden. Wie die Fürther nun mitteilten, kehrt Lungwitz nicht zum Aufsteiger zurück. Er absolvierte 17 Saisonspiele in der 3. Liga. Die Vertragslaufzeit wurde nicht bekanntgegeben.

10. Juni 2021 - 14:59 Uhr | dpa

Sportvorstand Sebastian Schuppan von Würzburg. © Timm Schamberger/dpa