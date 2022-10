Aushilfsmission für Widmayer bei Fürth: "Helfe dem Verein"

Assistenztrainer Rainer Widmayer wird Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth nach der Trennung von Marc Schneider am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim an der Seitenlinie betreuen. "Das ist mein Auftrag und dann sieht man weiter", sagte der 55-Jährige am Freitag. "Ich bin einer, der sich vor dieser Aufgabe nicht drückt und dann helfe ich dem Verein. Wenn die Geschichte rum ist, habe ich überhaupt kein Problem, wieder in meiner Position als Assistenztrainer zu arbeiten."

21. Oktober 2022 - 14:52 Uhr | dpa

Der Fürther Co-Trainer Rainer Widmayer. © Daniel Löb/dpa/Archivbild