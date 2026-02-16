Augsburgs Samuel Essende wechselt nach Bern

Sportlich spielte der Angreifer zuletzt kaum noch eine Rolle. Finanziell war das Angebot aus der Schweiz zudem reizvoll für den FC Augsburg.

Augsburg

Der FC Augsburg hat dem sofortigen Wechsel von Angreifer Samuel Essende zu den Young Boys Bern zugestimmt. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt. Medienberichten zufolge soll Augsburg für den Transfer eine Ablöse von rund 4,5 Millionen Euro erhalten. Der Spieler unterschrieb in Bern einen Vertrag bis Ende Juni 2029. Möglich wurde der Wechsel, weil in der Schweiz das Transferfenster am Montag noch geöffnet war.

Der 28-jährige Essende war im Juni 2024 aus Portugal vom FC Vizela zum FCA gekommen. Für die Fuggerstädter bestritt der kongolesische Nationalspieler insgesamt 50 Pflichtspiele, in denen ihm zwölf Treffer gelangen. Zuletzt war seine Einsatzzeit aber weniger geworden.

"Samuel ist mit dem Wunsch nach einer neuen sportlichen Perspektive an uns herangetreten. Wir haben gemeinsam nach einer Lösung gesucht, die für beide Seiten sinnvoll ist, und diese mit dem Wechsel in die Schweiz gefunden", sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.