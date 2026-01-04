AZ-Plus

Augsburgs Maxi Bauer nach Bielefeld verliehen

In Ostwestfalen soll der Innenverteidiger Spielpraxis sammeln. Die Initiative zum Wechsel ging nicht vom Augsburger Club aus.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Startet in der Rückrunde für Arminia Bielefeld: Maxi Bauer. (Archivbild)
Startet in der Rückrunde für Arminia Bielefeld: Maxi Bauer. (Archivbild) © Tom Weller/dpa
Bielefeld

Der Augsburger Innenverteidiger Maximilian Bauer wechselt zur Rückrunde in die 2. Fußball-Bundesliga zu Arminia Bielefeld. Der seit 2022 beim FC Augsburg unter Vertrag stehende 25-Jährige soll die Ostwestfalen bis zum Saisonende verstärken. Dies teilten beide Clubs mit. 

"Maxi kam mit dem Wunsch auf uns zu, auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Dieser Bitte haben wir entsprochen und mit Bielefeld eine für alle Seiten gute Lösung gefunden", sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber.

Bauer bringt die Erfahrung aus 78 Bundesliga-Partien sowie 55 Einsätzen in der 2. Bundesliga mit. "Ich habe die Arminia schon länger intensiv verfolgt und kann mich mit der Spielweise und der Handschrift der Verantwortlichen sehr gut identifizieren", sagte der Defensivspieler.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.