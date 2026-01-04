Augsburgs Maxi Bauer nach Bielefeld verliehen

In Ostwestfalen soll der Innenverteidiger Spielpraxis sammeln. Die Initiative zum Wechsel ging nicht vom Augsburger Club aus.

Bielefeld

Der Augsburger Innenverteidiger Maximilian Bauer wechselt zur Rückrunde in die 2. Fußball-Bundesliga zu Arminia Bielefeld. Der seit 2022 beim FC Augsburg unter Vertrag stehende 25-Jährige soll die Ostwestfalen bis zum Saisonende verstärken. Dies teilten beide Clubs mit.

"Maxi kam mit dem Wunsch auf uns zu, auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Dieser Bitte haben wir entsprochen und mit Bielefeld eine für alle Seiten gute Lösung gefunden", sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber.

Bauer bringt die Erfahrung aus 78 Bundesliga-Partien sowie 55 Einsätzen in der 2. Bundesliga mit. "Ich habe die Arminia schon länger intensiv verfolgt und kann mich mit der Spielweise und der Handschrift der Verantwortlichen sehr gut identifizieren", sagte der Defensivspieler.