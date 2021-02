Augsburgs Manager Reuter vertraut weiter Trainer Herrlich

Der FC Augsburg setzt trotz des negativen Trends nach Aussage von Manager Stefan Reuter weiter auf Trainer Heiko Herrlich. "Bei uns stellt sich die Trainerdiskussion nicht", sagte Reuter am Samstag in der ARD-"Sportschau" nach dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga. Auf Nachfrage, ob sich das nach den nächsten beiden Partien bei RB Leipzig und gegen Bayer Leverkusen ändern könnte, sagte der ehemalige Nationalspieler kategorisch "Nein".

06. Februar 2021 - 20:19 Uhr | dpa

Heiko Herrlich, Trainer von Augsburg. © Martin Meissner/Pool AP/dpa/Archivbild