Augsburgs Manager Reuter: "Sehr überzeugt von Weinzierl"

Manager Stefan Reuter verspürt beim FC Augsburg trotz des enttäuschenden Saisonstarts weiter keine Zweifel an Trainer Markus Weinzierl. "Wir sind überzeugt von der Qualität des Kaders und auch sehr überzeugt von Markus Weinzierl, mit dem wir über vier Jahre die erfolgreichste Zeit des FC Augsburg erlebt haben", sagte der 55-Jährige vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen den VfB Stuttgart bei DAZN. "Er ist sehr klar in den Aussagen, aber du brauchst auch die Verfassung der Spieler."

31. Oktober 2021 - 16:28 Uhr | dpa

Trainer Markus Weinzierl von Augsburg gibt ein Interview. © Matthias Balk/dpa/Archivbild