Augsburgs Manager Reuter ohne Ambitionen auf Job von Zorc

Der Augsburger Manager Stefan Reuter hegt nach eigenen Angaben keine Ambitionen auf eine Rückkehr zu Borussia Dortmund als Nachfolger von Sportdirektor Michael Zorc. "Ich habe den Eindruck, als wäre beim BVB schon alles vorbereitet. In Sebastian Kehl haben sie einen langjährigen Spieler, der schon im Management mitwirkt und das gut macht", sagte der 54-Jährige vor dem Gastspiel des FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga am Samstag in Dortmund den "Ruhr Nachrichten". Der ehemalige BVB-Profi Reuter ist seit Ende 2012 FCA-Manager: "Ich bin sehr glücklich und zufrieden in Augsburg."

30. Januar 2021 - 12:31 Uhr | dpa

Stefan Reuter, Manager des FC Augsburg. © Matthias Balk/dpa/Archivbild