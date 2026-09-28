Augsburgs DFB-Debütant Behrens: "Unbeschreiblich"

Für Hennes Behrens wird im eigenen Stadion ein Kindheitstraum wahr. Wie der Verteidiger seinen ersten Nationalmannschaftseinsatz erlebt und warum Nervosität keine Chance hatte.

Unter den deutschen Verlierern im Nations-League-Heimspiel gegen Griechenland (0:1) war ein Profi deutlich weniger ernüchtert als die anderen. Hennes Behrens vom FC Augsburg durfte am Sonntagabend im eigenen Bundesligastadion sein Debüt für die Fußball-Nationalmannschaft geben. "Das war natürlich schon unbeschreiblich, ein super Gefühl, auch wenn das Spiel jetzt am Ende nicht so gelaufen ist, wie wir wollten", sagte der 21-Jährige. Er sei "sehr, sehr stolz und glücklich über das Debüt", ergänzte er.

Der Linksverteidiger war in der 84. Minute für Bayern-Profi Nathaniel Brown ins Spiel gekommen. Abgesprochen sei sein Einsatz mit Bundestrainer Jürgen Klopp im Vorfeld nicht gewesen, schilderte er. "Es ging dann extrem schnell, aber es war auch ganz gut, weil dann konnte ich nicht nervös werden."

Behrens: "Kindheitstraum, der in Erfüllung geht"

Behrens' Einsatz für die DFB-Auswahl passt zum Senkrechtstart des Youngsters in dieser Saison. Er kam im Sommer von der TSG Hoffenheim nach Augsburg, im Vorjahr war er an den 1. FC Heidenheim verliehen. Beim FCA wurde er prompt Stammspieler und einer der Garanten für den außergewöhnlich guten Saisonstart mit sieben Punkten aus vier Spielen und Tabellenplatz vier.

Die Tage bei der Nationalmannschaft und dann sogar der Einsatz gegen die Griechen seien "natürlich so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht". Von seiner Zeit bei der Auswahl wolle er "super, super viel mitnehmen", wie er sagte. "Ich will nicht irgendwas Explizites nennen, aber einfach so das Gesamtpaket war für mich total wertvoll, so die Woche dabei zu sein und einfach auch mal zu sehen, wie die anderen so menschlich ticken."

FCA-Kollege Dahmen bleibt beim Team

Behrens' Zeit bei der Nationalmannschaft war nach dem Griechenland-Spiel vorbei, er konnte gleich in Augsburg bleiben. Bundestrainer Klopp hatte den Verteidiger als Teil eines ersten Kaders nur für die ersten zwei von vier Nations-League-Spielen nominiert - gegen Serbien am Donnerstag in München und dann auswärts am Sonntag in Griechenland dürfen andere ran. Einer davon ist FCA-Torhüter Finn Dahmen, der für alle vier Partien nominiert wurde.