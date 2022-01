Augsburgs Coach zur Zuschauer-Rückkehr: "Glücksfaktor dabei"

Für den Augsburger Trainer Markus Weinzierl haben die unterschiedlichen Zuschauervorgaben in den Bundesländern auch mit Glück zu tun. "Da ist ein Glücksfaktor dabei und da zählt der Zuschauerfaktor dazu", sagte Weinzierl am Mittwoch bei einer Medienrunde. Die einen hätten in der Frage der Fan-Rückkehr zu Corona-Zeiten Glück, die anderen Pech.

Trainer Markus Weinzierl lacht nach einem Mannschaftstraining des FC Augsburg. © Stefan Puchner/dpa/Archiv