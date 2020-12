Augsburgs Coach Herrlich erwägt gegen Bielefeld Rotation

Trainer Heiko Herrlich denkt über personelle Veränderungen bei seinem FC Augsburg für das Auswärtsspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld nach. "Bei dem einen oder anderen Spieler müssen wir abwägen, ob wir ihn vier Spiele in neun Tagen in die Schlacht jagen und damit das Risiko fahren, vielleicht eine schwere Verletzung zu riskieren", sagte Herrlich zwei Tage nach dem 2:2 gegen Schalke 04. Die Augsburger bestreiten bis zum Jahresende noch Partien gegen Bielefeld, Eintracht Frankfurt (19.) und schließlich im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (22.).

15. Dezember 2020 - 12:49 Uhr | dpa

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich gestikuliert an der Seitenlinie. © Uwe Anspach/dpa