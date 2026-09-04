Augsburgs Baum macht um Kade ein Geheimnis

Der FC Augsburg stellt sich auf eine Frankfurter Eintracht mit vielen Zockern ein. Hinter einem Zocker der Fuggerstädter steht ein Fragezeichen.

Dem FC Augsburg droht der Ausfall von Offensivspieler Anton Kade für das Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt. Der formstarke U21-Nationalspieler musste am Mittwoch das Training abbrechen. "Da weiß ich, wie es am Wochenende ausschaut, aber das soll noch ein bisschen ein Geheimnis bleiben", sagte Trainer Manuel Baum bei der Pressekonferenz am Freitag. Bei Kade habe es bei einem "längeren Schritt" reingezogen. "Deshalb ist es nicht so schön bei ihm."

Kade hatte beim 3:0 Heimspielauftakt gegen den FC Schalke 04 vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp eine starke Leistung gezeigt und auch ein Tor erzielt. Über einen Einsatz habe er schon entschieden, räumte Baum ein. "Ich möchte aber noch nichts dazu sagen."

Die junge Frankfurter Mannschaft bezeichnete Baum als "unfassbar spielstark". Adi Hütters Team habe "ganz viele Zocker, die im Eins-gegen-eins was am Ball" können. Die Augsburger müssten daher mit der "richtigen Haltung" in das Sonntagsspiel gehen.