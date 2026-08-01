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Augsburger Trainingslager beginnt: "Sensationell"

Die Augsburger Bundesliga-Fußballer haben ihr Sommercamp in Österreich bezogen. Dabei stießen auch drei WM-Fahrer nach einem Sonderurlaub zum Team.
dpa |
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Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg (Archivbild)
Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
Achenkirch

Der FC Augsburg ist in sein einwöchiges Trainingslager in Österreich gestartet. Nach der Ankunft in Achenkirch in Tirol am Freitag stand am Samstag für den Fußball-Bundesligisten die erste Einheit auf dem Platz an. "Wirklich sensationell, überragendes Hotel", meinte Chefcoach Manuel Baum, der 30 Spieler für den Trip an den Achensee nominiert hatte.

Nachdem das Gros des Kaders bereits drei Wochen im Training war, stießen nun auch die WM-Fahrer Michael Gregoritsch (Österreich), Kristijan Jakic (Kroatien) und Nathanaël Mbuku (DR Kongo) zum Team - der afrikanische Stürmer war in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils verliehen worden.

Trainer Baum setzt in Österreich neben dem taktischen Training vor allem darauf, als Team noch enger zusammenzuwachsen: "Was uns in Augsburg auszeichnet: Zusammenhalt ist ein wichtiger Wert, den wir erleben wollen." Bis zum kommenden Freitag dauert das Trainingslager; für Mittwoch ist beim österreichischen Drittligisten SC Schwaz ein Testspiel anberaumt.

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