Augsburger Manager Reuter darf Corona-Quarantäne verlassen

Der Augsburger Geschäftsführer Stefan Reuter hat die Corona-Quarantäne verlassen dürfen. Er sei freigetestet und gesund, sagte ein Sprecher der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagsausgabe). Der FC Augsburg hatte vor knapp zwei Wochen den positiven Befund beim zweifach geimpften Reuter öffentlich gemacht. Der 55-Jährige hatte damals Symptome und war nach der Diagnose in häuslicher Quarantäne. Das imponierende 2:1 in der Bundesliga gegen den FC Bayern München am Freitagabend konnte Reuter noch nicht vor Ort mitverfolgen.

23. November 2021 - 13:02 Uhr | dpa

Manager Stefan Reuter. © Matthias Balk/dpa/Archivbild