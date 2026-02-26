Augsburger Bundesliga-Jubiläum – "Das ist unser Auftrag"

Zum 500. Mal läuft der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga auf. Für Trainer Manuel Baum ist das Grund zur Freude und eine Verpflichtung zugleich. Zwei Abwehrspieler fallen weiter aus.

Augsburg

Manuel Baum empfindet den Jubiläumsabend des FC Augsburg mit dem 500. Bundesligaspiel des Clubs als Verpflichtung für die Zukunft. "Unser Auftrag ist es einfach, die Geschichte ambitioniert erfolgreich weiterzuschreiben", sagte der Trainer vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Dort könnte der 150. Sieg der Schwaben im Oberhaus des deutschen Fußballs glücken.

Zum wiederholten Mal "Teil der Geschichte"

"Man ist richtig stolz, Teil dieser Geschichte sein zu dürfen", sagte Baum. Der 46-Jährige war in den Jahren 2016 bis 2019 Trainer des FCA. Im Sommer war er als Leiter Entwicklung & Fußballinnovation zum FCA zurückgekehrt. Nach der Trennung des Vereins von Sandro Wagner ist er wieder Chefcoach.

Er sei zum wiederholten Mal "Teil der Geschichte", sagte Baum. "Und was ich immer interessant finde beim FC Augsburg ist, dass man auch nie vergessen wird, egal wann man Teil dieser Geschichte war." Viele hätten "den Grundstein dafür gelegt, dass man schon so lange in der Bundesliga ist".

Baum, der gegen den FC in seinen drei Spielen ungeschlagen blieb, hat die Mannschaft nicht nur stabilisiert. Die erstaunliche Rückrundenbilanz - nur Borussia Dortmund holte in der zweiten Hälfte dieser Saison mehr Punkte - weckt weitere Hoffnungen.

Zwei Abwehrspieler fehlen weiter

"Die Baum-Tabelle gibt es nicht und die Baum-Schule auch nicht", sagte der Coach. "Es geht hier um den Verein. Es sind immer die Spieler, die die Leistung auf den Platz bringen." Verzichten muss der Augsburger Coach weiter nur auf die beiden verletzten Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw (Innenbandriss im Knie) und Chrislain Matsima (Sehnenabriss im Oberschenkel).

"Es ist wichtig, dass wir ambitioniert bleiben. Wir freuen uns, dass wir aktuell formstark sind, aber wir sind noch nicht satt! Wir haben Hunger auf mehr", forderte er einen Heimsieg. Mit dem achten ungeschlagenen Heimspiel in Folge würde der FCA seine Bundesliga-Bestmarke einstellen.