Augsburger Ansprüche - "Wollen es nochmal schaffen"

Nach drei Siegen in vier Spielen reist der FC Augsburg mit gesteigertem Selbstvertrauen nach Wolfsburg. Trainer Manuel Baum warnt vor einem Gegner, der sich in der Tabelle verlaufen hat.

Augsburg

Das Augsburger Zwischenhoch hat für Trainer Manuel Baum nicht nur positive Seiten. "Nach den Spielen ist eine Erwartungshaltung an uns entstanden, die extrem hoch ist", sagte Baum und warnte: "Aber wir sind immer noch in der Stabilisierungsphase. Wir müssen schauen, dass wir erst die Punkte holen und uns trotzdem sukzessive entwickeln."

Zuletzt gelang das dem schwäbischen Fußball-Bundesligisten unter der Führung des Nachfolgers von Sandro Wagner sehr gut. Drei Siege aus vier Spielen beförderten den FCA sogar auf Rang elf der Tabelle. Vor einem Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat das Team von Baum damit gleich fünf Zähler mehr auf dem Konto als Gegner VfL Wolfsburg, der sich nach Ansicht des Augsburger Trainers etwas verirrt hat.

"Marktwert von fast 250 Millionen Euro"

"Die Wolfsburger haben brutale individuelle Qualität, das sieht man auch an ihrem Marktwert von fast 250 Millionen Euro. Man hat das Gefühl, sie haben sich aktuell in der Tabelle etwas verlaufen", sagte der 46-Jährige und verwies als Beleg seiner Aussage auf die Qualität von Spielern wie Christian Eriksen oder Mohammed Amoura. "Aber wir haben herausgearbeitet, wo wir ihnen wehtun können." Nur einmal stand der FCA in den vergangenen zehn Jahren übrigens nach 22 Spieltagen tabellarisch besser da als jetzt.

Glückt am Samstag ein überraschender Auswärtserfolg, würde das die Abstiegssorgen weiter verringern. Das Wie ist Baum freilich nicht egal, aber es steht auch nicht im Vordergrund. "Unser Anspruch ist immer, zu gewinnen mit einer herausragenden Leistung", sagte der Coach.

Man könne an Aspekten arbeiten, "die dann vielleicht das eine oder andere bisschen schöner aussehen lassen. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir die Spiele gewinnen", betonte Baum. Schwankungen in der Entwicklung gebe es immer mal, "schön ist aber, wenn das Ergebnis stimmt".

Abwehr-Asse fallen weiter aus

Personell muss der FC Augsburg weiterhin auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw und Chrislain Matsima verzichten. Dagegen ist Dimitrios Giannoulis nach seiner Rückkehr gegen den 1. FC Heidenheim wieder voll im Training und ein Kandidat für die Startelf. Ein Einsatz für Winterzugang Rodrigo Ribeiro von Anfang an ist auch eine Option. Die Tiefe des Kaders gebe her, "dass wir echt mit Qualität nachlegen können", sagte Baum.

Das Hinspiel gewann der FCA 3:1 - nun wollen die Schwaben das bestätigen. "Wir haben richtig Bock auf das Spiel in Wolfsburg und wollen nachlegen", sagte Baum. Ende Januar waren den Augsburgern gegen den FC Bayern und FC St. Pauli zwei Erfolge nacheinander gelungen - das war das Premieren-Doppelpack der Spielzeit.

"Wir haben es bisher einmal geschafft in der Saison, zwei Spiele nacheinander zu gewinnen", sagte Baum, "jetzt wollen wir es nochmal schaffen."