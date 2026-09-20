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Augsburger Ärger: "Fühlt sich echt beschissen an"

Diese Niederlage tut weh. In letzter Minute verliert der FC Augsburg in Bremen noch mit 2:3. Die Selbstkritik danach ist deutlich.
dpa |
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Augsburgs Trainer Manuel Baum bei der 2:3-Niederlage in Bremen.
Augsburgs Trainer Manuel Baum bei der 2:3-Niederlage in Bremen. © David Inderlied/dpa

2:0 geführt und doch noch 2:3 verloren: Die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga hat beim FC Augsburg für große Verärgerung gesorgt. "Ich finde: Das sollte man sich nicht mehr aus der Hand nehmen lassen", sagte Trainer Manuel Baum nach der Partie bei Werder Bremen

"Das dritte Tor ärgert mich am meisten", meinte er weiter, "weil das ein Ablauf ist, der total einfach zu verteidigen ist. Den wir in der Regel in 99 von 100 Malen gut verteidigen." Das Fazit des FCA-Coaches: "Gerade, wenn unsere große Stärke, das Verteidigen, nicht funktioniert", dann müsse man eingestehen: "Das war mit das schwächste Spiel von uns bisher."

Finn Dahmen: "Das war eine Riesenchance"

Obwohl die Augsburger von Beginn an sehr passiv agierten, fielen die entscheidenden Bremer Tore durch Niclas Füllkrug (86. Minute) und Mitchell Weiser (90.+3) erst spät. "Das fühlt sich schon echt beschissen an gerade", sagte Torwart Finn Dahmen. "Das war eine Riesenchance. Ich glaube, es wäre absolut möglich gewesen, jetzt mit zehn Punkten dazustehen. Trotzdem ist die Punktausbeute, wenn man mit ein paar Tagen Abstand auf die Tabelle schaut, wahrscheinlich okay. Das hätte man wahrscheinlich vor einem Monat so unterschrieben. Aber klar: Trotzdem ärgern wir uns jetzt gerade alle sehr!"

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