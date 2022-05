Augsburg will Klassenerhalt fix machen

Der FC Augsburg will gegen den Europa-League-Halbfinalisten RB Leipzig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga endgültig perfekt machen. "Wir haben auch schon gegen gute Mannschaften wie Leipzig was geholt. Wir trauen uns zu, zu punkten", sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (19.30 Uhr). Das Hinspiel hatte 1:1 geendet. "Die Außenseiterrolle liegt uns", sagte Weinzierl. RB war am Donnerstag in der Vorschlussrunde gegen die Glasgow Rangers ausgeschieden und kämpft als Tabellenfünfter um einen internationalen Startplatz.

06. Mai 2022 - 14:20 Uhr | dpa