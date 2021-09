Augsburg will in Fußball-Bundesliga gegen Freiburg nachlegen

Der FC Augsburg strebt in der Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr) nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach den nächsten Erfolg an.

25. September 2021 - 17:50 Uhr | dpa

Trainer Markus Weinzierl von Augsburg (M) feiert den Sieg mit seiner Mannschaft. © Matthias Balk/dpa