Augsburg will in Bremen beste Bundesliga-Hinrunde bejubeln

Der FC Augsburg könnte heute beim SV Werder Bremen sein bestes Hinrunden-Auswärtsergebnis in zehn Jahren Fußball-Bundesliga perfekt machen. Mehr als elf Auswärtspunkte holte der FCA noch nie in einer Hinserie. Es würde demnach schon ein Unentschieden in Bremen genügen, um die beste Hinserie auf fremden Plätzen bejubeln zu können.

16. Januar 2021 - 03:40 Uhr | dpa

Augsburgs Rafal Gikiewicz (l-r), Florian Niederlechner, Jeffrey Gouweleeuw, Daniel Caligiuri und Iago Amaral Borduchi umarmen sich nach einem Spiel. © Marius Becker/dpa/Archivbild