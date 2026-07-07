Augsburg verleiht Offensivspieler Dong eine weitere Saison

Kyliane Dong spielt auch in der neuen Saison nicht für den FC Augsburg. Der Offensivspieler wurde für eine weitere Spielzeit verliehen. Bleibt er ganz in England?

Augsburg

Der FC Augsburg verleiht Offensivspieler Kyliane Dong eine weitere Saison. Wie der schwäbische Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der Franzose für den englischen Zweitligisten Bolton Wanderers auflaufen. Das einjährige Leihgeschäft beinhaltet eine Kaufoption.

Dong, der im Sommer 2025 ablösefrei zum FCA gewechselt war, lief in der vergangenen Saison auf Leihbasis in der zweiten französischen Liga für den Pau FC auf. Dabei kam der 21-Jährige in 31 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte sechs Treffer.

"Kyliane hat seine erste Leihe sehr gut genutzt, wichtige Spielpraxis gesammelt und sportlich den nächsten Schritt gemacht. Jetzt geht es für ihn darum, an diese Entwicklung anzuknüpfen und sich auf einem höheren Niveau zu behaupten", sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber laut Mitteilung.