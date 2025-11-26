Augsburg verlängert vorzeitig mit Chrislain Matsima

AZ-Plus

Der FC Augsburg bindet einen Leistungsträger vorzeitig länger. Chrislain Matsima avancierte vom Leihspieler zur festen Größe.
Chrislain Matsimas Vertrag wird vorzeitig ein Jahr verlängert. (Archivfoto) © Harry Langer/dpa
Augsburg

Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Chrislain Matsima vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der 23-Jährige unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten bis 30. Juni 2030, wie der Verein mitteilte. "Chrislain hat sich in den vergangenen Monaten hervorragend entwickelt und Verantwortung übernommen", sagte Sportdirektor Benni Weber. 

Der Franzose wurde im Sommer fest verpflichtet, nachdem er zuvor ein Jahr von der AS Monaco an die Augsburger ausgeliehen war. In der vergangenen Saison absolvierte Matsima 30 Partien für den Club und wurde zur Stammkraft in der Abwehr. In der laufenden Saison verpasste er bisher keine Pflichtspielminute.

