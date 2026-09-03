AZ-Plus

Augsburg verlängert mit Mbuku und verleiht ihn nach Belgien

Beim FC Augsburg waren die Aussichten auf Einsatzzeiten für Nathanaël Mbuku weiter gering. In Belgien soll sich der noch junge WM-Teilnehmer besser weiterentwickeln können.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Bei der WM war Nathanaël Mbuku für das Team der DR Kongo im Einsatz. (Archivbild)
Bei der WM war Nathanaël Mbuku für das Team der DR Kongo im Einsatz. (Archivbild) © Erik S. Lesser/AP/dpa

Der FC Augsburg hat den Vertrag von Fußball-Profi Nathanaël Mbuku um ein Jahr bis 2028 verlängert und den Offensivspieler zugleich für die laufende Saison an VV St. Truiden ausgeliehen. Bei dem belgischen Erstligisten soll Mbuku sich besser weiterentwickeln können. Er kann dabei auch auf Europapokal-Einsätze in der Conference Lague hoffen. 

Mbuku hatte im Sommer mit der DR Kongo an der Weltmeisterschaft in Amerika teilgenommen. Er gehörte zum Saisonstart bei den Siegen des FCA im DFB-Pokal bei Energie Cottbus und zum Bundesliga-Auftakt gegen den FC Schalke 04 auch jeweils zum Kader von Trainer Manuel Baum. Er kam jedoch nicht zum Einsatz. In der vergangenen Saison absolvierte er als Leihspieler 30 Partien in Frankreich in der Ligue 2 für Montpellier HSC. Vier Tore und sechs Torvorlagen gelangen ihm dort.

"Die Vertragsverlängerung in Verbindung mit der Leihe nach St. Truiden bietet Nathanaël eine gute Möglichkeit, weitere wichtige Spielpraxis auch auf europäischem Niveau zu sammeln und seine gute Entwicklung fortzusetzen", erklärt Augsburgs Sportdirektor Benni Weber in der Mitteilung des Vereins.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.