Augsburg und Wagner mit erlösendem Sieg gegen HSV

Es war das Krisenduell der Bundesliga. Am Ende jubelt Augsburg, weil nach etlichen verpassten Chancen ein Angriff sitzt. Der HSV rutscht dagegen in der Tabelle tiefer unten rein.

Augsburg

Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner haben nach drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga wieder gewonnen und die lauter werdenden Kritiker zumindest etwas verstummen lassen. Die Schwaben feierten gegen den Hamburger SV einen verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg. Anton Kade wurde mit seinem Treffer in der 76. Minute zum Matchwinner für den FCA, der den Erfolg nach Gelb-Rot gegen Keven Schlotterbeck (81.) zu zehnt rettete.

In der Tabelle zogen die Augsburger (10 Punkte) am HSV (9) vorbei und können nun auf eine etwas freundlicher gesinnte Mitgliederversammlung am Dienstag hoffen. Dass der FCA erstmals in dieser Saison zu null spielte, hilft dabei ebenso. Hamburg holte aus fünf Partien nur einen Zähler und ist nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Wenn St. Pauli am Sonntag gegen Union Berlin gewinnt, dann wird der HSV auch vom Lokalrivalen überholt.

HSV dank Torwart Heuer Fernandes lange im Spiel

Dass Augsburg sich viel vorgenommen hatte in diesem Krisenduell, zeigte sich gleich von Beginn an. Die Hausherren drängten die Gäste schnell hinten rein und hätten nach fünf Minuten schon jubeln können - aber nach einer feinen Ballstafette scheiterte Kade an HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes. Nur kurz danach landete der Ball dann zwar im Tor der Hanseaten, wegen einer knappen Abseitsposition zählte Fabian Rieders Treffer jedoch nicht.

Wieder nur Minuten später hätten die Norddeutschen fast von einem großen Augsburger Defensivpatzer profitiert. Abwehrspieler Schlotterbeck aber konnte Nicolas Capaldo gerade noch abblocken. In solchen Momenten war dann auch das Publikum zu hören - wegen eines deutschlandweiten Fan-Protests gegen Sicherheitspläne der Politik hatten die zwei Fankurven wie auch in anderen Stadien die ersten zwölf Minuten geschwiegen.

Hamburg steht tief und hofft auf Konter

Dabei verdienten sich die Kicker auf dem Platz die Unterstützung der Anhänger, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zeigten vor allem die Augsburger immer wieder feine Aktionen. Mert Kömür scheiterte am starken Heuer Fernandes (20.), drei Minuten danach blieb der Schlussmann als bester Hamburger Akteur des Nachmittags dann auch gegen Dimitrios Giannoulis der Sieger.

Der HSV beschränkte sich weitgehend auf Konter und hätte kurz vor der Pause fast jubeln können: Erneut nach einem Augsburger Fehler scheiterte Fabio Vieira aber an Finn Dahmen (43.). Kurz nach dem Seitenwechsel war der DFB-Torhüter dann auch gegen Giorgi Gotscholeischwili zu Stelle (46.).

Coach Wagner schimpft - dann trifft Kade

Solche Momente schienen FCA-Trainer Wagner zur Weißglut zu treiben. Gleich mehrmals hüpfte er fassungslos in seiner Coachingzone auf und ab. Im offenen Mantel und mit dunkler Mütze machte der in der Kritik stehende Trainer gestenreich deutlich, was ihm bei seinem Team gerade nicht gefiel. "Natürlich ist auf beiden Seiten Druck auf dem Kessel", hatte er vor dem Spiel gesagt.

Kade sorgte für eine erste Erlösung: Eine Flanke von Giannoulis verwertete der Flügelspieler volley aus kurzer Distanz. Zwar verkomplizierte sich die Lage für den FCA durch den Platzverweis gegen Schlotterbeck. Doch die Hamburger mit dem zweitschwächsten Sturm der Liga konnte davon nicht profitieren.