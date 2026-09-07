Augsburg-Premiere als Liga-Primus: Trainer macht Screenshot

Der FC Augsburg grüßt zum ersten Mal von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Für Manuel Baum ist das ein Moment für die Ewigkeit.

Manuel Baum hielt den historischen Moment der erstmaligen Bundesliga-Tabellenführung des FC Augsburg für die Ewigkeit fest. "Ich habe einen Screenshot von der Tabelle gemacht, um die immer im Handy dabeizuhaben", berichtete der FCA-Trainer nach dem 4:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt und dem Sprung auf Platz eins.

Der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer weiß natürlich, dass dies nur eine Momentaufnahme ist. Aber: "Wir Menschen leben ja alle von Momenten. Wenn wir uns in ein paar Jahren wiedersehen, werden wir uns alle erzählen, dass Augsburg mal Tabellenführer sein durfte. Ich glaube, dass darf man mal für einen Tag genießen. Das gehört dazu", sagte Baum voller Stolz.

Der einmal mehr überzeugende Torwart Finn Dahmen freute sich ebenfalls über den Sprung an die Tabellenspitze. "Es ist einfach toll", sagte der 28-Jährige und schränkte sogleich ein: "Uns ist bewusst, dass es jetzt nicht die ganze Saison so bleiben wird."

Trainer Manuel Baum hat den FC Augsburg erstmals an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geführt. © Florian Wiegand/dpa

Trainer mahnt zur Bodenhaftung

Auch Baum wollte aus dem traumhaften Saisonstart mit sechs Punkten und 7:1 Toren keine neuen Ansprüche ableiten. Ob Augsburg jetzt reif sei für den Kampf um Europa, wurde er gefragt. "Ich durfte ja schon einige Erfahrungen in dem Geschäft machen. Früher habe ich oft den Fehler gemacht, irgendwelche Ziele auszugeben. Wir kümmern uns nur darum, jede Woche zu versuchen, ein Spiel zu gewinnen", lautete seine diplomatische Antwort.

Dennoch: Wie die Augsburger in Frankfurt nach einer völlig verkorksten ersten Halbzeit und dem frühen Rückstand durch ein Tor von Jonathan Burkardt (6. Minute) zurückkamen, hatte Klasse. Arijon Ibrahimovic (46.), Robin Fellhauer (47.), Alexis Claude-Maurice (65.) und Fabian Rieder (89.) drehten nach dem Wechsel mit ihren Treffern die Partie.

Trainer lobt den Kader

Vorausgegangen war eine kritische Pausenansprache von Baum. "Das Schöne ist, dass wir mittlerweile eine Kultur in der Mannschaft haben, wo wir Sachen deutlich ansprechen können. Es war klar, dass die Truppe in der Form nur noch zehn Minuten bekommt. Was die Mannschaft dann geleistet hat, war herausragend", sagte Baum.

Der FC Augsburg verfügt über einen breiten Kader. © Florian Wiegand/dpa

Auch wenn der Coach keine konkreten Ziele ausrufen wollte, machte er doch deutlich, dass mit den bayerischen Schwaben in dieser Saison zu rechnen ist. "Wir haben einen sensationellen Kader und damit eine super Bank. Du kannst die Hälfte der Feldspieler auswechseln. Was dann reinkommt, ist richtig top", befand Baum.

Bayern-Leihgabe Ibrahimovic schwelgte ebenfalls in höchsten Tönen vom Team. "Ich würde sagen, dass wir eine Einheit sind und alle zusammenhalten. Und es ist eine gute Stimmung in der Mannschaft, auch in der Kabine", berichtete der 20-Jährige und kündigte an: "Wir wollen so weitermachen und oben dabei bleiben."