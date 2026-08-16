Augsburg-Pleite bei Generalprobe: "Ganz anders vorgestellt"

Augsburg will sich Schwung holen im letzten Test vor der Pflichtspielsaison - doch dann setzt es eine heftige Pleite in England. Was sagen die Spieler und Trainer Baum zu der verpatzten Generalprobe?

Der FC Augsburg geht mit einer langen To-do-Liste in die letzte Woche der Sommervorbereitung. Das 0:4 (0:3) bei der Pflichtspiel-Generalprobe bei Leeds United war ein Dämpfer für den schwäbischen Fußball-Bundesligisten. "Das haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt", sagte Torhüter Finn Dahmen nach der Abreibung auf der Insel. "Es gibt viele Punkte, die wir aufarbeiten müssen vor der nächsten Woche." Der FCA ist am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger Cottbus gefordert.

Trainer Manuel Baum haderte vor allem mit dem Defensivverhalten seiner Spieler und erkannte ein Muster aus der ganzen Vorbereitung. "Was bei den Spielen auffällig war: Wir haben zu einfach die Tore gekriegt", erklärte er, "und es waren auch zu viele. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen."

Premier-League-Gegner überrennt den Bundesligisten

Schon nach weniger als 60 Sekunden kassierte Augsburg durch den früheren Mainzer und Hoffenheimer Anton Stach das 0:1. Ein sehenswerter Fallrückzieher von Tarik Muharemovic sorgte für den zweiten Treffer von Leeds (19.), kurz danach erhöhte James Justin auf 3:0 (29.) aus Sicht der Hausherren.

"Die Griffigkeit im Verteidigen ist uns in den ersten 30, 35 Minuten abgegangen", klagte Baum. "Und wir waren mega-fahrig im Angriffsdrittel." Keeper Dahmen schimpfte noch auf dem Feld mit seinen Vorderleuten. "Das ist nicht unser Anspruch, wir wurden teilweise überrannt", sagte der Torhüter und schilderte: "Es ging darum, nicht komplett auseinanderzufallen." Kurz vor Schluss gelang dem ehemaligen Wolfsburger Lukas Nmecha das 4:0 (83.).

Coach Baum: "Die richtigen Lehren ziehen"

Das Resultat schmälerte dann freilich das generelle Erlebnis im Premier-League-Stadion an der Elland Road in Nordengland. Trainer Baum versuchte dennoch, Positives zu sehen. "Trotzdem war es eine ganz wichtige Erfahrung für die Spieler, gegen eine Mannschaft zu spielen, die ein richtig hohes Niveau hat", sagte er über den Gegner des deutschen Trainers Daniel Farke. "Wir nehmen es sportlich und schauen, die richtigen Lehren daraus zu ziehen."

Nach der kniffligen Pokal-Aufgabe Cottbus steht am 30. August der Start in die Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Schalke 04 an.