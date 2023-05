Augsburg ohne Gikiewicz - Einsatz von Maier fraglich

Der FC Augsburg muss im brisanten Heimspiel gegen Borussia Dortmund erneut auf Stammkeeper Rafal Gikiewicz verzichten. Der 35 Jahre alte Pole trainiert aufgrund seiner Schulterprobleme weiterhin nur individuell, wie FCA-Trainer Enrico Maaßen am Freitag berichtete. Der Torhüter wird im Duell mit dem BVB am Sonntag (17.30 Uhr) wie schon in den vorherigen fünf Spielen von Tomas Koubek vertreten.

19. Mai 2023 - 13:33 Uhr | dpa

Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz gestikuliert. © Tom Weller/dpa

Augsburg Auch Mittelfeldspieler Arne Maier droht auszufallen. "Er trainiert nur individuell. Eine kleine Chance ist da, aber es wird eng", sagte Maaßen, ohne auf die Beschwerden seines Schützlings einzugehen. Medienberichten zufolge hatte sich Maier im Training eine Muskelzerrung im Oberschenkel zugezogen. Durch Gikiewiczs Ausfall wird sich sein im Sommer auslaufender in Augsburg nicht automatisch verlängern. 25 Bundesliga-Spiele hätte der impulsive Schlussmann dem Vernehmen nach in dieser Bundesliga-Saison absolvieren müssen, damit die Zusammenarbeit quasi von allein fortgeführt wird - 23 hat er erreicht. Gikiewiczs Zukunft beim FCA ist offen. Der Pole selbst pocht Medienberichten zufolge auf einen weiteren Zweijahresvertrag in der Fuggerstadt. Der Verein soll allerdings nur über eine Zusammenarbeit über ein weiteres Jahr nachdenken. "Wir sind täglich im Austausch", sagte Maaßen.