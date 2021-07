Augsburg mit Wechsel bei Ersatztorhütern: Klein für Leneis

Der FC Augsburg hat den deutschen Junioren-Nationaltorhüter Daniel Klein von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 20-Jährige erhält beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis Juni 2025 und wird als einer von zwei Ersatzkeepern Nachfolgef von Benjamin Leneis. Dieser wird an den 1. FC Magdeburg in die 3. Liga verliehen, wie am Freitag mitgeteilt wurde.

02. Juli 2021 - 17:41 Uhr | dpa

Fußbälle liegen in einem Tor. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild