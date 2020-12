Augsburg mit Niederlechner: "Hellwach" sein gegen Frankfurt

Trainer Heiko Herrlich setzt beim FC Augsburg zum Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt auf Rotation, auch mit Blick auf das danach anstehende Pokalspiel gegen RB Leipzig. "Natürlich macht es Sinn, den einen oder anderen frischen Spieler in der Anfangsformation zu bringen", sagte Herrlich am Freitag angesichts der kurzen Erholungszeiten nach den Partien gegen Schalke (3:3) am vergangenen Sonntag und dem 1:0 in Bielefeld am Mittwoch. Auch das am Dienstag folgende Zweitrunden-Heimspiel im DFB-Pokal gegen Leipzig wolle man schließlich "nicht abschenken".

18. Dezember 2020 - 14:31 Uhr | dpa

Augsburgs Florian Niederlechner (l) in Aktion. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild