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Augsburg leiht Dardari an Drittligist Rot-Weiss Essen aus

Aiman Dardari verlässt den FC Augsburg erneut auf Leihbasis und spielt kommende Saison für Rot-Weiss Essen. Was sich der Bundesligist von der nächsten Leihe des Stürmers verspricht.
dpa |
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Aiman Dardari soll weiter Spielpraxis sammeln. (Archivbild)
Aiman Dardari soll weiter Spielpraxis sammeln. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

Der FC Augsburg verleiht seinen Stürmer Aiman Dardari erneut. Der luxemburgische Nationalspieler wird in der kommenden Saison für den Drittligisten Rot-Weiss Essen auflaufen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Bereits in der vergangenen Rückrunde war Dardari, der beim FCA noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 besitzt, an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Dort kam der 21-Jährige auf sechs Einsätze. 

"Für Aiman ist es entscheidend, in der kommenden Saison möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. In Essen hat er die Chance, sich über einen längeren Zeitraum auf gutem Niveau weiterzuentwickeln. Wir werden seinen Weg eng begleiten und wünschen ihm viel Erfolg sowie eine verletzungsfreie Saison", erklärt FCA-Sportdirektor Benni Weber laut Vereinsmitteilung.

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