Augsburg glaubt an Coup gegen Leipzig: "Sind geiler Haufen"

Fußball-Bundesligist FC Augsburg nimmt den aufopferungsvollen Auftritt im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München als Mutmacher für die schwere Aufgabe gegen RB Leipzig. "Wir können stolz sein, mit den Fans war die Stimmung unfassbar. Wenn wir das am Samstag wieder so hinkriegen, dann bin ich ziemlich sicher, dass wir die daheim schlagen", sagte Angreifer Florian Niederlechner nach dem 2:5 in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

20. Oktober 2022 - 06:40 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild